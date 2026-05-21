Сократят персонал: Биометрия для авиапассажиров удешевит билеты
Посадка на самолет по биометрии будет долго работать в тестовом и необязательном режиме, однако это уже сделает полеты более привлекательными для многих пассажиров, заявил НСН Илья Зотов.
Посадка на авиарейсы по биометрии сделает полеты на самолете более привлекательными с точки зрения экономии времени для граждан, а также в конце концов сделает билеты дешевле. Об этом НСН рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Сервис посадки на самолет по биометрии на международных рейсах будет запущен позже, рассказал замгендиректора по IT аэропорта «Шереметьево» Дмитрий Ильин на ЦИПР-2026. Ранее сообщалось, что такую систему в аэропортах «Шереметьево» и Пулково запустят с 1 июня. Она коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Зотов раскрыл, почему сроки внедрения системы перенеслись.
«Сервис практически готов, он уже отчасти работает при посадке на поезд. Технически для аэропортов он будет выглядеть примерно так же. Происходит наладка, в ближайшее время сервис будет запущен. Небольшие сдвиги по срокам связаны в том числе с ограничениями на полеты. Не будет того трафика, который ожидался при прогнозе. Для пассажиров, которые любят технологии, подобные меры крайне полезны, они экономят время на прохождении досмотровых мероприятий. Хорошо, что это введено в добровольном порядке. В ряде технологичных государств, таких как Китай, Япония, эти меры уже реализуются. Но именно в таком комплексном формате, как планируется реализовать в России, это один из самых успешных опытов», – рассказал он.
При этом Зотов отметил, что посадка по биометрии также снизит нагрузку на железнодорожное сообщение, и в конечном счете приведет к удешевлению авиабилетов.
«Эта биометрия покажет, что не нужно приезжать сильно заранее в аэропорт. Тем самым сократится количество тех, кто пользуется поездами, потому что поездами пользуются люди, которые не хотят стоять в очередях в аэропорте. На начальном этапе, конечно, персонал будет нужен, он будет перепроверять эту систему. Все равно первое время важно носить с собой паспорт. В долгосрочном периоде, конечно, произойдет сокращение персонала, но здесь тоже для пассажиров только плюс, так как зарплата персонала закладывается в стоимость билета. Я думаю, что длительное время система будет тестироваться в пилотном режиме для полного перехода», - подытожил он.
Ранее стало известно, что россияне со старыми загранпаспортами без биометрии не смогут посетить семь государств, в том числе Данию, Мальту, Чехию и Исландию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
