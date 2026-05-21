Посадка на авиарейсы по биометрии сделает полеты на самолете более привлекательными с точки зрения экономии времени для граждан, а также в конце концов сделает билеты дешевле. Об этом НСН рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Сервис посадки на самолет по биометрии на международных рейсах будет запущен позже, рассказал замгендиректора по IT аэропорта «Шереметьево» Дмитрий Ильин на ЦИПР-2026. Ранее сообщалось, что такую систему в аэропортах «Шереметьево» и Пулково запустят с 1 июня. Она коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Зотов раскрыл, почему сроки внедрения системы перенеслись.

«Сервис практически готов, он уже отчасти работает при посадке на поезд. Технически для аэропортов он будет выглядеть примерно так же. Происходит наладка, в ближайшее время сервис будет запущен. Небольшие сдвиги по срокам связаны в том числе с ограничениями на полеты. Не будет того трафика, который ожидался при прогнозе. Для пассажиров, которые любят технологии, подобные меры крайне полезны, они экономят время на прохождении досмотровых мероприятий. Хорошо, что это введено в добровольном порядке. В ряде технологичных государств, таких как Китай, Япония, эти меры уже реализуются. Но именно в таком комплексном формате, как планируется реализовать в России, это один из самых успешных опытов», – рассказал он.