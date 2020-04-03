В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекции скончались в Москве. Об этом сообщает оперштаб в телеграм-канале.

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Отмечается, что в результате заражения у всех четверых развилась двусторонняя пневмония.

Трое из скончавшихся - люди старшего поколения в возрасте от 80 до 86 лет. Четвертому умершему было 34 года. По данным штаба, у молодого человека был хронический бронхит, а также проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

Накануне сообщалось о смерти от коронавируса 39-летнего мужчины.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусМосква