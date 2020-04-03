В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом
3 апреля 202021:57
Четыре пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекции скончались в Москве. Об этом сообщает оперштаб в телеграм-канале.
Отмечается, что в результате заражения у всех четверых развилась двусторонняя пневмония.
Трое из скончавшихся - люди старшего поколения в возрасте от 80 до 86 лет. Четвертому умершему было 34 года. По данным штаба, у молодого человека был хронический бронхит, а также проблемы с сердцем и поджелудочной железой.
Накануне сообщалось о смерти от коронавируса 39-летнего мужчины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой