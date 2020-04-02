Умерших от COVID-19 будут хоронить в закрытых гробах

При этом родственники умерших должны проинформировать сотрудников ритуальных услуг о причинах смерти человека. Для этого необходимо предоставить медицинскую справку. Кроме того, ритуальные службы просят отказаться от массовых церемоний прощания. Чтобы похоронить близкого, нужно надевать маску и одноразовые перчатки.

По последним данным, в России за последние сутки от COVID-19 скончались шесть человек. Всего со времени начала эпидемии жертв 30.



