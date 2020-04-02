Умерших от COVID-19 будут хоронить в закрытых гробах

Всех умерших из-за заражения коронавирусной инфекцией в Москве будут хоронить в закрытых гробах. ОБ этом сообщили в пресс-службе ритуального сервиса «Ритуал». Мера выполняется в соответствии с рекомендациями, выпущенными Минздравом РФ, она направлена на недопущение распространения опасной инфекции, сообщает РБК.

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При этом родственники умерших должны проинформировать сотрудников ритуальных услуг о причинах смерти человека. Для этого необходимо предоставить медицинскую справку. Кроме того, ритуальные службы просят отказаться от массовых церемоний прощания. Чтобы похоронить близкого, нужно надевать маску и одноразовые перчатки.

По последним данным, в России за последние сутки от COVID-19 скончались шесть человек. Всего со времени начала эпидемии жертв 30.


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ФОТО: pixabay.com
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