В Москве подтвердились ещё 813 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в российской столице выявлены ещё 813 случаев заражения COVID-19, сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Уже третий день подряд этот показатель держится на уровне первой декады апреля. Он вдвое меньше, чем две недели назад.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, за сутки выздоровели ещё 1997 пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции, пишет «Вечерняя Москва».

Заражённых коронавирусом в РФ становится все меньше: 6800 за сутки

В целом по России подтвердились ещё 6800 случаев COVID-19. Это минимум с конца апреля. Тем не менее, по оценкам вирусологов, уже через две недели крупные города в европейской части России может «накрыть» вторая волна эпидемии.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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