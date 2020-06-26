В Москве подтвердились ещё 813 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в российской столице выявлены ещё 813 случаев заражения COVID-19, сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Уже третий день подряд этот показатель держится на уровне первой декады апреля. Он вдвое меньше, чем две недели назад.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, за сутки выздоровели ещё 1997 пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции, пишет «Вечерняя Москва».