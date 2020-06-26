Заражённых коронавирусом в РФ становится все меньше: 6800 за сутки

В Российской Федерации за последние 24 часа подтверждено 6800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таки свежие данные привела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Накануне было подтверждено 7113 инфицирований, передает RT. Таким образом, число заражённых продолжает сокращаться. Общее число инфицированных превысило 620 тысяч.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за сутки от COVID-19 вылечились еще 1997 пациентов, а всего с начала пандемии - 144 191 человек. Как отмечает РИА ФАН, тест на коронавирус перед выпиской у всех дал отрицательный результат.

В России уже проводится клиническое тестирование вакцины против коронавируса на людях. Первые испытания проводят специалисты министерства обороны и институт Гамалеи в госпитале имени Бурденко на добровольцах.

