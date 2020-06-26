Вирусолог предупредил о скорой второй волне COVID-19 в РФ

Россию может накрыть новая волна коронавирусной инфекции вслед за подъемом заболеваемости в Европе. Такой прогноз даёт вирусолог Михаил Щелканов, который ещё 5 лет назад предсказал вспышку COVID-19. По оценке специалиста, в первую очередь под угрозой окажутся крупные транспортные города, передает URA.RU.

Так Щелканов прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения о новом всплеске COVID-19 в странах Европы. Впервые за последние недели сразу в 30 государствах отмечен рост числа новых случаев заражения.

По оценке вирусолога, до России новая волна докатится примерно через две недели. Вспышка коронавируса не исключена в европейской части России, особенно в крупных транспортных узлах — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Аналогичная ситуация может возникнуть во Владивостоке, поскольку через этот город граждане Китая возвращаются домой из Европы.

Во избежание завоза коронавируса в Россию Щелканов предлагает закрыть границы, хотя применить данную меру в полном объёме непросто. Эксперт также уточнил, что коронавирус в Европе незначительно отличается от той разновидности, которая была в Китае во время первой волны эпидемии.

