Вирусолог предупредил о скорой второй волне COVID-19 в РФ
Россию может накрыть новая волна коронавирусной инфекции вслед за подъемом заболеваемости в Европе. Такой прогноз даёт вирусолог Михаил Щелканов, который ещё 5 лет назад предсказал вспышку COVID-19. По оценке специалиста, в первую очередь под угрозой окажутся крупные транспортные города, передает URA.RU.
Так Щелканов прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения о новом всплеске COVID-19 в странах Европы. Впервые за последние недели сразу в 30 государствах отмечен рост числа новых случаев заражения.
По оценке вирусолога, до России новая волна докатится примерно через две недели. Вспышка коронавируса не исключена в европейской части России, особенно в крупных транспортных узлах — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Аналогичная ситуация может возникнуть во Владивостоке, поскольку через этот город граждане Китая возвращаются домой из Европы.
Во избежание завоза коронавируса в Россию Щелканов предлагает закрыть границы, хотя применить данную меру в полном объёме непросто. Эксперт также уточнил, что коронавирус в Европе незначительно отличается от той разновидности, которая была в Китае во время первой волны эпидемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- Маньяк-сантехник из Подмосковья сознался ещё в двух убийствах
- Вирусолог предупредил о скорой второй волне COVID-19 в РФ
- Прокуратура проверяет ЧП с теплоходом с выпускниками в Москве
- Новые правила для автомобилистов: Что изменится с 1 июля
- Ещё почти 2 тысячи пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru