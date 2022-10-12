В Москве обнаружен склад боеприпасов
Более тысячи различных боеприпасов изъяли из квартиры на юге Москвы столичные полицейские. Арсенал состоял из патронов различного калибра, запалов от ручных гранат, дымовых гранаты и запалов от ручных гранат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Там уточнили, что схрон с боеприпасами находился в квартире на Домодедовской улице. За хранение боеприпасов задержан 37-летний мужчина.
Как рассказали в главке, более 700 изъятых патронов являются винтовочными и малоимпульсивными патронами различных калибров. Они изготовлены промышленным способом и предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия. Отмечается, что остальные боеприпасы также подлинные.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). В настоящий момент задержанный находится под домашним арестом.
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