ФСБ задержала готовившего теракты в Московском регионе агента СБУ
ФСБ пресекла диверсионно-террористические акты, готовившиеся украинскими спецслужбами в Московском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей российского ведомства.
Отмечается, что Киев планировал совершить в столичном регионе теракты с использованием высокоточного оружия.
«В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения», - сообщили в ФСБ.
У злоумышленника изъяли два ПЗРК «Игла» и средства связи, которые подтверждают его действия и контакты с украинскими спецслужбами. Задержанный раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой.
Ранее ФСБ задержала гражданина Украины, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Злоумышленник прибыл в Россию из Киева транзитом через Эстонию и действовал по заданию украинских спецслужб, отмечает «Свободная пресса».
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