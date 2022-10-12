«От Москвы до Брянска»: ФСБ пресекла новые теракты после взрыва на мосту

«ЗЛОБА И ИВАН ИВАНЫЧ»

Президент РФ Владимир Путин заявил 10 октября, что субботняя диверсия на Крымском мосту – теракт, заказчиками которого являются украинские спецслужбы.

Он также обвинил Украину в «атомном терроризме» и атаках на газопроводы, ну а сегодня ФСБ рассказала о деталях и задержаниях причастных к крымскому взрыву.

«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», - отметили в ведомстве.

В ФСБ рассказали, что, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной пленкой, было доставлено в Крым из Одессы транзитом через Болгарии, Армению и Грузию.

При этом оно перевозилось «на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов».

По данному делу задержаны восемь человек – пятеро граждан России и три «гражданина Украины и Армении». В числе других участников преступной схемы также упоминаются граждане Грузии, «брокер Леван» и украинец по фамилии Злоба.

Документы на груз несколько раз подменялись, а весь путь фуры, взорвавшейся на Крымском мосту около шести утра 8 октября, контролировал украинский силовик под псевдонимом «Иван Иванович».

Депутат Госсовета Крыма, экс-сотрудник ФСБ Сергей Дремов в беседе с НСН высказал мнение, что Россия не будет заниматься «ликвидацией» участников этого теракта.

«У нас нет в Уголовном кодексе наказания "ликвидация". Раз возбудили дело, необходимо установить заказчиков, исполнителей, их соучастников и привлечь по закону. А говорить о ликвидации могут только такие государства как Украина», - разъяснил Дремов.

Со своей стороны, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила на пресс-конференции в НСН, что на восстановление Крымского моста уйдет не более полутора месяцев.

«Мы ориентируемся, что Крымский мост будет восстановлен в течение месяца-полутора, не более. Сегодня полностью восстановлено автомобильное движение, полностью восстановлено железнодорожное сообщение. Конечно, есть очереди сегодня, они касаются, прежде всего, перевозки грузов. Со стороны Крыма никаких очередей мы не видим. Самое главное, восстановлена транспортная доступность полуострова. Работает еще дополнительно паром, сегодня четыре парома работают, переправа в полной мере заработает с 16 октября», - отметила сенатор.

Она также рассказала об усилении мер безопасности, оставив в тайне их нюансы.

«Меры безопасности у нас усилены, президент обязал всех усилить охрану Крымского моста. Количество пропускных пунктов увеличено вдвое, теперь их шесть, досмотры усилены, контроль осуществляется в несколько этапов. Какие этапы, я считаю нецелесообразно озвучивать», - указала Ковитиди.