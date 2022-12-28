В Москве наледь с крыши упала на генерала МЧС

Мужчина, на которого упала наледь с крыши в Москве, оказался генерал-лейтенантом МЧС РФ. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его данным, мужчина доставлен в 67-ю клиническую больницу, он находится в сознании.

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Прокуратура Москвы сообщила, что инцидент произошел в среду днем на западе города, на улице Инициативная. Ведомство проводит проверку по факту случившегося, в ходе которой выяснила, что договор на очистку этой крыши, по предварительным данным, ни с кем не заключался. Сейчас выясняется, кто ответственен за содержание этого нежилого здания.

Ранее сообщалось, что подросток погиб из-за падения на него снега с крыши частного дома в подмосковном Красногорске.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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