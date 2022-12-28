В Москве наледь с крыши упала на генерала МЧС

Мужчина, на которого упала наледь с крыши в Москве, оказался генерал-лейтенантом МЧС РФ. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его данным, мужчина доставлен в 67-ю клиническую больницу, он находится в сознании.