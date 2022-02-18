Упавшая с крыши наледь убила женщину В Москве

В сообщении говорится, что трагедия произошла 18 февраля на 13-й Парковой улице, где на женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных повреждений гражданка скончалась на месте.

«В ходе расследования следствие проверит все обстоятельства произошедшего, а также даст соответствующую правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании. Также устанавливаются лица, ответственные за уборку кровли указанного дома», - добавили в ведомстве.

Ранее уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» было возбуждено после падения наледи на женщину и двух её маленьких детей в Балашихе.

