В Подмосковье из-за падения снега с крыши погиб подросток
Подросток погиб из-за падения на него снега с крыши частного дома в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, передает РИА Новости.
По ее словам, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прибывшие врачи не смогли спасти мальчика тринадцати лет.
По данным Telegram-канала Shot, школьник оказался сыном бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова.
Всю ночь в Москве шел ледяной дождь. Утром на дорогах образовался гололед, Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках трамваев, а московские аэропорты задержали или отменили более 65 рейсов.
Ранее юрист пояснил, могут ли эвакуировать мешающую уборке снега машину. По его словам, отправить машину на спецстоянку могут, например, за нарушение правил парковки, а для эвакуации транспорта, мешающего уборке снега, коммунальным службам нужно доказать наличие препятствия, что весьма проблематично, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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