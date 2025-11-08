В Московском регионе, Калужской и Смоленской областях сбили три дрона ВСУ
8 ноября 202509:53
Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали утром 8 ноября над тремя регионами России. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», -указали в ведомстве.
По одному дрону сбили в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.
Минувшей ночью ПВО уничтожила 79 украинских беспилотников над десятью регионами РФ.
