В Московском регионе, Калужской и Смоленской областях сбили три дрона ВСУ

Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали утром 8 ноября над тремя регионами России. Об этом заявили в Минобороны.

«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», -указали в ведомстве.

По одному дрону сбили в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.

Минувшей ночью ПВО уничтожила 79 украинских беспилотников над десятью регионами РФ.

ФОТО: РИА Новости
