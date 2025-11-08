Жителя Вологодской области арестовали из-за громкой музыки в больнице

Жителя Вологодской области, который в больнице громко слушал музыку и размахивал электрошокером, арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда региона.

Отмечается, что фигурант пришел в больницу, чтобы сделать прививку от гриппа. Находясь в коридоре учреждения, мужчина громко включал музыку на колонке, угрожал окружающим фонариком-шокером и нецензурно ругался, не реагируя на замечания.

На нарушителя составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчина в суде признал вину, отметив, что слушал на приемнике песни группы «Рондо» и певца Александра Малинина, демонстрировал работу электрошокера и, возможно, использовал нецензурные выражения.

Ранее в Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи, на него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

