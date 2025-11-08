Орбан: США сняли санкции против проекта АЭС «Пакш-2» с участием РФ

Вашингтон собирается полностью отменить санкции против строительства венгерской АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Ее трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, США не возражают против строительства второй очереди атомной электростанции в Пакше. Орбан напомнил, что санкции, затронувшие объект, были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне этого года их приостановила администрация Трампа.

Трамп и Орбан обсудили возможную встречу с Путиным в Будапеште

На АЭС в Пакше, которую построили советские специалисты еще в 1980-х годах, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Объект работает на российском ядерном топливе.

Ранее директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в интервью НСН отметил, что Россия в Евросоюз поставляет в основном СПГ и удобрения, найти замену будет непросто, поэтому европейцы будут вынуждены продолжить закупки с учетом собственных пошлин.

