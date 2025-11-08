В поселке Куркино под Тулой произошел взрыв газа
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
В результате ЧП частично обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля, перекрытия второго и третьего этажей.
«На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина... Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу», - написал губернатор в Telegram-канале.
Миляев добавил, что данные о пострадавших уточняются.
Ранее взрыв газа прогремел в многоэтажке Сочи, погиб один человек, еще трое пострадали.
