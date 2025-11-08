Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил в РФ многомилионные долги
Убитый в ОАЭ российский криптобизнесмен Роман Новак оставил на родине долги на сумму более чем 7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов.
Известно, что в отношении предпринимателя было возбуждено девять исполнительных производств, при этом шесть из них были прекращены из-за отсутствия у Новака имущества.
Однако, по информации издания, сейчас судебные приставы взыскивают по действующим исполнительным производствам, которые касаются взысканий «ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам», более 6,9 млн рублей. Свыше 229 тысяч рублей являются исполнительским сбором.
7 ноября стало известно, что криптобизнесмен Роман Новак и его жена были убиты в ОАЭ. Подозреваемых в их убийстве позже арестовали в Санкт-Петербурге. Согласно версии следствия, Константин Шахт и двое его подельников собирались отнять у бизнесмена криптовалюту. По информации силовиков, злоумышленники взяли супругов в заложники и требовали деньги, но безуспешно.
Сам Новак неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Его обвиняли в краже более $500 млн, которые он брал у инвесторов якобы на развитие бизнеса, писал Telegram-канал «Baza».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Турции основателя турецкой криптобиржи «Thodex» нашли мертвым в тюрьме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрыв в жилом доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ
- На Земле началась магнитная буря уровня G2.3
- Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до 5
- Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил в РФ многомилионные долги
- Орбан: США сняли санкции против проекта АЭС «Пакш-2» с участием РФ
- Грядущие новогодние праздники в РФ станут самыми длинными за 12 лет
- В Московском регионе, Калужской и Смоленской областях сбили три дрона ВСУ
- Жителя Вологодской области арестовали из-за громкой музыки в больнице
- В поселке Куркино под Тулой произошел взрыв газа
- Стивен Сигал сыграет в трех совместных кинопроектах России и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru