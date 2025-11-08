Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил в РФ многомилионные долги

Убитый в ОАЭ российский криптобизнесмен Роман Новак оставил на родине долги на сумму более чем 7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов.

Известно, что в отношении предпринимателя было возбуждено девять исполнительных производств, при этом шесть из них были прекращены из-за отсутствия у Новака имущества.

Однако, по информации издания, сейчас судебные приставы взыскивают по действующим исполнительным производствам, которые касаются взысканий «ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам», более 6,9 млн рублей. Свыше 229 тысяч рублей являются исполнительским сбором.