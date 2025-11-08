СМИ: Взрыв в жилом доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ
Взрыв газа в многоэтажном жилом доме в поселке Куркино Тульской области произошел во время ремонтных работ, которые проводил местный газовщик. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, ЧП произошло в одной из квартир на первом этаже. Известно, что в результате происшествия пострадали несколько жильцов и сам газовщик.
После случившегося из соседних подъездов здания эвакуировали десять человек. Их разместят в ПВР.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число раненных при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти человек.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru