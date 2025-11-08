Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до 5
Количество пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает RT.
По данным источника, трое из них госпитализированы. Известно, что детей среди раненых нет. До этого Telegram-канал «112» писал о четырех пострадавших.
Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры области.
Утром 8 ноября в поселке Куркино Тульской области случился взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате ЧП произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей. По предварительной информации, спасатели никого не обнаружили под завалами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
