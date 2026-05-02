В морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение

Инцидент произошёл после атаки дронов ВСУ накануне. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать в 09:22, после чего был полностью устранён открытый огонь. В ликвидации пожара участвовали 143 человека и 25 единиц техники, включая силы МЧС России. Пострадавших нет.



Ранее, во вторник, на территории местного НПЗ также произошёл пожар из‑за падения обломков беспилотника. В результате инцидента возникла утечка нефти, которую оперативно устранили в тот же день, а спустя два дня пожар был полностью потушен.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что целью атаки ВСУ являлось хранилище с экспортным сырьём. По его словам, подобные действия Киева способствуют усугублению дефицита углеводородов на мировых рынках, который сформировался на фоне ситуации в Ормузском проливе.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов, в свою очередь, говорил НСН, что волонтеры собрали около трёх тысяч мешков загрязненного грунта на пляже посёлка Тюменский, куда принесло нефтяное пятно из Туапсе.

