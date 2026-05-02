В США захотели провести крупнейшую реформу «Оскара» за почти сто лет

Во‑первых, теперь актёры смогут претендовать на несколько номинаций в одной категории. Это станет возможным, если сразу две их роли окажутся в пятёрке лидеров голосования — раньше в такой ситуации учитывали только одну работу артиста.



Во‑вторых, Киноакадемия чётко обозначила позицию по использованию искусственного интеллекта: в актёрских номинациях будут рассматриваться только роли, сыгранные людьми, а сценарии обязаны быть написаны человеком. При этом Академия оставляет за собой право уточнять детали о применении генеративного ИИ при создании фильма.

В‑третьих, изменились правила отбора в категории «Лучший международный фильм». Помимо традиционного выдвижения от страны или региона, фильм теперь может попасть в шорт‑лист благодаря победе на одном из престижных фестивалей — например, в Каннах, Венеции, Берлине, Торонто, на Sundance или в Пусане.



99‑я церемония «Оскар» состоится 14 марта 2027 года и охватит фильмы, выпущенные в прокат в течение 2026 года (с 1 января по 31 декабря), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

