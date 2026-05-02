Умер экс-пилот «Формулы-1» Алекс Дзанарди

О причинах смерти бывшего итальянского спортсмена не сообщается. Дзанарди было 59 лет.

Алекс Дзанарди выступал в гонках «Формулы-1» с 1991 по 1994 год. В 1999 году он представлял там команды «Уильямс», «Лотус» и «Джордан». В сентябре 2001 года в гонках серии CART на трассе Лаузитцринг в Германии итальянец попал в тяжелую аварию, в результате чего ему ампутировали обе ноги ниже колена.

Позднее Дзанарди стал участником соревнований по велоспорту. Он выиграл по две золотые медали на Паралимпиадах в 2012 и в 2016 годах.