Диетолог рассказала, почему полезен шашлык
Кандидат медицинских наук, врач‑диетолог и терапевт Татьяна Солнцева (ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи) сообщила ТАСС, что шашлык может быть полезным продуктом — при условии правильного приготовления.
По словам эксперта, для шашлыка подходят разные виды мяса, курица, рыба и морепродукты: все они богаты легкоусвояемым белком и важными витаминами — в том числе группы В (включая критически важный для организма витамин В12, которого нет в вегетарианском рационе), а также витаминами Д, А и Е. Кроме того, в мясе содержатся ценные микроэлементы: железо, калий, магний, цинк и другие.
Чтобы сохранить всю пользу, важно соблюдать правила: перевозить мясо только в холоде и отдельно от овощей и фруктов, дожидаться полного прогорания углей перед жаркой и избегать контакта шашлыка с интенсивным дымом.
Ранее диетолог Марият Мухина сказала НСН, что главный рецепт похудения в любом возрасте — сбалансированная диета, но перед любыми изменениями необходимо проконсультироваться со врачом.
