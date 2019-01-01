В Минздраве рассказали, как избежать заражения инфекцией после наводнения
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава в эфире НСН дал советы жителям пострадавших от паводков регионов страны.
Из-за паводка в Иркутской области может обостриться угроза эпидемии, сообщила «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, после схода воды в регионе может начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире НСН дал советы, как избежать заражения инфекцией после наводнения (слушайте аудио).
«Очень простые советы. Вода, конечно же, должна быть кипяченая, либо бутилированная. максимально ограничить контакт с грызунами. Очень сложно порой это сделать, поскольку они оставляют экскременты на объектах внешней среды, и воздушно-пылевой путь — основной, но, к сожалению, вакцинации нет, поэтому остаются ограничительные меры и меры, направленные на перерыв путей передачи. Как можно больше соблюдать вопросы, связанные с личной гигиеной, и тем более, не употреблять воду из открытых водоемов», — рассказал эпидемиолог.
Напомним, что по последним данным, число погибших в результате наводнения в Иркутской области составляет 16 человек, еще 9 остаются пропавшими без вести, 190 госпитализированы.
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