В Минздраве рассказали, как избежать заражения инфекцией после наводнения

Из-за паводка в Иркутской области может обостриться угроза эпидемии, сообщила «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, после схода воды в регионе может начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире НСН дал советы, как избежать заражения инфекцией после наводнения (слушайте аудио).