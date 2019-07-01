Число жертв от паводка в Иркутской области возросло до 16

Как уточняет РЕН ТВ, помимо этого среди пропавших без вести сейчас числятся уже 13 человек, в том числе один ребенок. В региональном управлении МЧС предоставили информацию, что на данный момент всего от наводнений пострадали 744 человек. Сейчас в больницах находятся 153 жителя региона, пишут «Дни.ру».

Как отмечает «Свободная пресса», в настоящее время подтопленными остаются 55 населенных пунктов в шести районах области — Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. В некоторых местных реках, в частности, в Ие, уровень воды начал снижаться.

Ранее австралийские эксперты предрекли катастрофическое повышение температуры на Земле в ближайшие 30 лет, на три градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, из-за таяния ледников, отражающих солнечные лучи, что приведет к исчезновению вечной мерзлоты и масштабной засухе в Амазонии. Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев объяснил НСН, почему никакие срочные меры уже не изменят хода событий.

