Общество

Новости за ночь: «Аэрофлот» отменил почти все рейсы в Прагу

2 июля07:24

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

1

«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов. Об этом сообщили в авиакомпании.

Речь идет о четырех рейсах — SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019, при этом еще два рейса, SU2012/2013 и SU2024/2025, продолжат выполняться.

В «Аэрофлоте» отметили, что чешские власти аннулировали разрешения, несмотря на то, что у перевозчика имеются все технические возможности для выполнения рейсов. Причину такого решения чешской стороны перевозчик не назвал.

Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву рейсами «Аэрофлота», а также самолетами других перевозчиков.

2

Минздрав предупредил об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области. Ситуация может обостриться после схода воды. Об этом главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова рассказала «Известиям».

Отмечается, что в регионе может начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны. Местным жителям начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Специалисты из Минздрава и Роспотребнадзора просят население пить только бутилированную или кипяченую воду.

В настоящее время вода практически ушла из затопленного города Тулун. Люди начали возвращаться в сохранившиеся дома. Также открылся участок федеральной трассы, благодаря чему можно попасть в Иркутск.

По последним данным, число погибших в результате наводнения в Иркутской области составляет 16 человек, еще 9 остаются пропавшими без вести, 190 госпитализированы.

3

Россиян предупредили о росте цен на мясо на 10%

Минимум на 10 процентов могут вырасти цены на свинину, говядину и мясо птицы в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию. Причиной роста цен называется подорожание добавок, необходимых для питания животных.

Отмечается, что в Россию импортируется до 90 процентов добавок. При этом в кабмине возникли разногласия относительно ставки НДС для импортеров.

Так, Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года, а в Минсельхозе считают, что это приведет к росту стоимости конечной продукции и настаивают на ставке НДС в 10 процентов для компаний, ввозящих в страну кормовые добавки.

В Минфине при этом ссылаются на документы Верховного суда, по которым применение 10-процентной ставки НДС к кормовым добавкам считается неправомерным.

4

Минобороны РФ сообщило о втором успешном тесте новой противоракеты

На полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане прошло второе успешное испытание новой российской ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что новая противоракеты «достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», пишет «Интерфакс».

Ранее Минобороны уже сообщало об успешном испытательном пуске этой противоракеты. Испытания прошли 4 июня.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:АэрофлотИркутская ОбластьМинобороны РфРост Цен