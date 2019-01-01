Новости за ночь: «Аэрофлот» отменил почти все рейсы в Прагу

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«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов. Об этом сообщили в авиакомпании.

Речь идет о четырех рейсах — SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019, при этом еще два рейса, SU2012/2013 и SU2024/2025, продолжат выполняться.

В «Аэрофлоте» отметили, что чешские власти аннулировали разрешения, несмотря на то, что у перевозчика имеются все технические возможности для выполнения рейсов. Причину такого решения чешской стороны перевозчик не назвал.

Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву рейсами «Аэрофлота», а также самолетами других перевозчиков.

