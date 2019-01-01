Новости за ночь: «Аэрофлот» отменил почти все рейсы в Прагу
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов. Об этом сообщили в авиакомпании.
Речь идет о четырех рейсах — SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019, при этом еще два рейса, SU2012/2013 и SU2024/2025, продолжат выполняться.
В «Аэрофлоте» отметили, что чешские власти аннулировали разрешения, несмотря на то, что у перевозчика имеются все технические возможности для выполнения рейсов. Причину такого решения чешской стороны перевозчик не назвал.
Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву рейсами «Аэрофлота», а также самолетами других перевозчиков.
Минздрав предупредил об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области. Ситуация может обостриться после схода воды. Об этом главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова рассказала «Известиям».
Отмечается, что в регионе может начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны. Местным жителям начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Специалисты из Минздрава и Роспотребнадзора просят население пить только бутилированную или кипяченую воду.
В настоящее время вода практически ушла из затопленного города Тулун. Люди начали возвращаться в сохранившиеся дома. Также открылся участок федеральной трассы, благодаря чему можно попасть в Иркутск.
По последним данным, число погибших в результате наводнения в Иркутской области составляет 16 человек, еще 9 остаются пропавшими без вести, 190 госпитализированы.
Россиян предупредили о росте цен на мясо на 10%
Минимум на 10 процентов могут вырасти цены на свинину, говядину и мясо птицы в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию. Причиной роста цен называется подорожание добавок, необходимых для питания животных.
Отмечается, что в Россию импортируется до 90 процентов добавок. При этом в кабмине возникли разногласия относительно ставки НДС для импортеров.
Так, Минфин собирается доначислить импортерам 4-7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года, а в Минсельхозе считают, что это приведет к росту стоимости конечной продукции и настаивают на ставке НДС в 10 процентов для компаний, ввозящих в страну кормовые добавки.
В Минфине при этом ссылаются на документы Верховного суда, по которым применение 10-процентной ставки НДС к кормовым добавкам считается неправомерным.
Минобороны РФ сообщило о втором успешном тесте новой противоракеты
На полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане прошло второе успешное испытание новой российской ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что новая противоракеты «достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», пишет «Интерфакс».
Ранее Минобороны уже сообщало об успешном испытательном пуске этой противоракеты. Испытания прошли 4 июня.
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