В Мелитополе задержали возможного диверсанта - бывшего офицера ВСУ

Бывшего украинского офицера, которого подозревают в совершении диверсий, задержали сотрудники силовых структур в Мелитополе, передает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

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«В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вел наблюдение за полетами российских военных на аэродроме», — рассказали в администрации.

Дома у подозреваемого обнаружено оружие, части для изготовления взрывчатки, военная литература для использования военного арсенала, а также «символика украинского террористического режима», отмечает RT.

Ранее в Мелитополе был предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиловикиЗадержаниеВСУ
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