В Мелитополе задержали возможного диверсанта - бывшего офицера ВСУ

В Запорожье опасаются, что Киев может перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к местным жителям

СКР: возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля с дочерью известного политолога Дугина

Гинцбург: возможно появление более тяжелой мутации вируса COVID-19

Синоптик: в Москве в воскресенье воздух прогреется до +26 градусов, в Подмосковье от +22 до +27-ми