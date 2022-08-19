Телеграм: ловля диверсантов и демарши лимитрофов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Армия и её форумы
15-21 августа в Московской области в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит Международный военно-технический форум «Армия-2022». Гостям форума представили не только выставку вооружений, но и трофейную технику, захваченную на Украине.
«РУССКИЙ ДНЕВНИК» делится впечатлениями от выставки:
«Главная военная форум/выставка года «АРМИЯ-2022». В крайней степени технологична; отечественные IT решения и сама техника; от вариантов беспилотников и коптеров рябит в глазах; представлены банки, работающие и финансирующие; стенд Ирана; стенд Белоруссии; Росатом, Роскосмос и много новых для меня имен. Завидуйте. Бойтесь, кому надо. МО РФ – вы крутые».
«Мюсли вслух» пишут о зарубежных участниках форума:
«Президент Путин, выступая на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022", сказал: "Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга, тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира". Как неделю назад сообщил замминистра обороны Фомин, свое участие в Х Московской конференции по международной безопасности (входящей в программу форума "Армия-2022") подтвердили 35 министров обороны: 10 по видеосвязи, 25 приедут в Москву. На фоне усилий США по международной изоляции России участие в конференции приобрело дополнительное значение: это акт неповиновения мировому гегемону, демонстрация своей независимости от США, манифестация своего суверенитета».
СМИ уделили много внимания представленной на форуме российской робособаке с гранатометом стоимостью в миллион рублей. Однако позже некоторые комментаторы сообщили, что это китайский робот Go1, который продается на маркетплейсах за 2700 долларов и обладает серьезной уязвимостью к кибератакам.
«Zахватить мир и печеньки» объясняет, почему с робособакой все в порядке:
«Во-первых, брать за основу удачный форм-фактор – это вполне себе конструктивная идея. И ничего плохого в визуальном сходстве с китайским изделием нет. Во-вторых, кто сказал, что аппаратная и программная начинка робота идентична товару с Алиэкспресса? В-третьих, не исключаем, что его удорожание является именно следствием глубокой модернизации, в результате которой пресловутая уязвимость к Flipper Zero устранена. Разумеется, это не отменяет необходимости для контролирующих служб Минобороны России хорошенько проверить чистоту выполнения данного ОКР».
«338» делает два вывода:
«1. "Армия" как выставка и военно-прикладное мероприятие ориентированы в меньшей степени на внутреннюю аудиторию и уж тем более не на диванных экспертов в области военного строительства и оснащения матчастью войск и сил. Для координации НИИ, производителей и эксплуатантов есть иные каналы и механизмы, работающие практически 365/24/7. Россия занимает внушительную долю оружейного рынка и технологий военного и двойного назначения. Свою долю уступать Россия не намерена, как бы это ни пытались делать внешние субъекты, а также немалое количество внутренних несознательных персон и сил, не осознающих своего предназначения и воспринимающих должности как место кормлений. Россия и впредь намерена увеличивать как долю на рынке, так и географию операторов своего ВПК. 2. Россия даже в условиях СВО способна проводить международное военно-техническое мероприятие на исключительно высоком уровне. Так что ответы на вопросы об экономическом упадке, параличе заводов и международной изоляции России очевидны».
Крым и его фестивали
С понедельника по пятницу в Крыму проходит ежегодный фестиваль «Таврида. АРТ» – творческая площадка для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.
«Родители и дети. Психология воспитания» рассказывает, что представляет собой фестиваль:
«Четыре тысячи молодых ребят из России, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья собрались в Крыму, чтобы делать искусство. В бухте Капсель стартовал фестиваль "Таврида.АРТ" – там открыта дюжина тематических арт-кварталов. К примеру, арт-квартал "Музыка-танцы" объединил музыкантов, вокалистов, диджеев и танцовщиков; "Народный" – исполнителей народных произведений, ремесленников; "Диджитал" – разработчиков игр и приложений, видеографов. Каждый день в программе мотивационные лекции и неформальные встречи с признанными лидерами и экспертами различных направлений, просветительские беседы и мастер-классы, дискуссии и воркшопы. В этом году очень много внимания уделяют не только развлечениям, но и образованию».
«Доктор Z прописал» тоже отмечает образовательную составляющую:
«С участниками фестиваля "Таврида.АРТ" накануне пообщался глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Понятно, что основное внимание в ходе беседы было уделено тому, каким должно быть современное образование. По мнению министра, основная задача и миссия образования в передаче культуры в широком смысле. Важно не только дать знания, но и сформировать полноценное представление о том, как развивалось и формировалось то пространство, в котором он живет сегодня. Университет должен быть местом, где формируется полноценная личность, подчеркнул Валерий Фальков. Еще одна тема – Университет креативных индустрий, который сейчас строится в бухте Капсель в Крыму. По словам министра, "это будет яркий пример того, где творчество – в самых разных своих ипостасях – неразрывно связано с воспитанием"».
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказывает о прошедшем на фестивале модном показе:
«В индустрии моды апсайклинг набирает все больше популярности. Конечно, это не станет глобальным решением проблемы переработки текстиля, но это еще один понятный инструмент популяризации ответственного потребления. И ни в коем случае нельзя упускать его из вида, когда работаешь с молодежью. Поэтому при экологизации "Тавриды" мы не стали делать исключение, ведь здесь все пропитано творчеством. Мы поддержали идею дизайнеров представить модную апсайклинг-коллекцию "Небография". Ребята создали одежду из спальных мешков, офисных рубашек, флагов и многого другого. В целом, важно понимать, что объемы образования текстиля – 1,9 млн тонн в год. Цифра приличная, так что любые инициативы по привлечению внимания к проблеме необходимо поддерживать».
«Всевидящее око» рассматривает разнообразие участников и направлений фестиваля как модель русской культуры:
«А что творится на Таврида.АРТ помимо фестиваля воздушных змеев, о котором мы вчера писали? Очень многое творится! Начиная с трибьют-концерта Игоря Матвиенко с участием кучи известных исполнителей и будущих звезд, детей-победителей "Большой перемены", и заканчивая презентацией Университета креативных индустрий. Университет еще и кучу образовательных мероприятий на Тавриде проводит, целый Фестиваль креативного образования. А "Большая перемена", тоже не мелочась, организовала там целый арт-квартал для семей с детьми, называется "Родные-любимые". Концертная программа тоже одним Матвиенко не ограничивается: в честь 150-летия Сергея Дягилева выступают звезды классической сцены с лучшими номерами из знаменитых "Русских сезонов". А хедлайнером Тавриды в этот раз вступает рэпер Баста. Нас тут в редакции, конечно, потрясает широта охвата: от балета, прославившего русскую культуру на весь мир, до русского рэпа, находящегося на пике популярности сейчас. Широта взглядов организаторов, которые собрали все значимое и актуальное, не ударяясь в официоз и пуризм – радует тоже. Так и нужно. Такой и должна быть русская культура».
«Два майора» пишут об участии в фестивале известных деятелей культуры и искусств:
«Пока наиболее чувствительные артисты-музыканты и прочие скоморохи продолжают поливать грязью Россию, при этом находясь в миролюбивых странах (Израиль, Латвия, США и прочее), более сознательные российские ЛОМы все чаще определяются, с кем им по пути и где они реально нужны. Пройдет время, и из сознания российского молодого поколения естественным образом исчезнут (если и были вообще) псевдопатриоты и либералы а-ля макаревичигалкиныпугачевы и прочие».
Крым и его диверсии
Во вторник в Джанкойском районе Крыма на территории воинской части взорвался склад с боеприпасами, вызвав пожар на ближайшей трансформаторной подстанции. В результате было нарушено железнодорожное движение. Минобороны России назвало произошедшее диверсией.
В среду ФСБ сообщила о пресечении в Крыму деятельности ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России. Состоящая из шестерых граждан РФ ячейка при координации эмиссаров «Хизб ут-Тахрир», находящихся на Украине, вербовала в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.
«Мейстер» напоминает, что поддержкой исламских террористов Киев занимается на протяжении десятилетий:
«Разгром ячейки террористической группы Хизб ут-Тахрир в Крыму, координировавшейся с украинской территории, на самом деле продолжение давней темы еще 1990-х годов. Украинские спецслужбы всегда, всю дорогу, как окончательно осознали самостоятельность и отдельность, то есть примерно года с 1996-7, работали с действующими в России террористическими формированиями. Поддержка радикальных исламистов со стороны Украины была нормой во времена 2-й Чеченской, осталась ей и позднее, сейчас имеем просто очередной этап этой старой истории. Но "спонсором терроризма" объявить хотят, конечно, Россию».
«Говорит Долгов» видит только один способ прекратить диверсии:
«Диверсии и теракты будут продолжаться до тех пор, пока не ликвидировано гнездо террористов. То есть до тех пор, пока существует так называемая "Украина". Не будет ее – не будет и диверсий. Их просто некому будет проводить. Никаких "украинских партизан" не будет, им неоткуда взяться. Кроме того, практически все население этих территорий быстро перезапишется в русские. Самые упоротые сбегут в Польшу. Вот и все. Решение проблем с диверсиями очевидно».
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем канале «Крючков Z» просит находящихся в регионе проявить бдительность:
«Минобороны подтвердило теракты в Крыму. Это повод для всех нас стать бдительнее и внимательнее смотреть по сторонам: одинокая сумка, беспилотник над объектом или подозрительные люди у военных и стратегических объектов – повод набрать номер полиции или ФСБ и попросить проверить».
«Сыны Монархии» пишут о питательной среде для диверсантов:
«У меня есть ощущение, что многие крымские диверсанты – это "спящие", местные жители проукраинских взглядов, которых сейчас активировали. Уверен, что СБУ и ГУР активно вербуют диверсантов среди российских заукраинцев: левых и правых радикалов, либералов. Тот факт, что у нас есть такая пятая колонна внутри страны, которая вчера ходила на митинг Навального с украинским флагом, а сегодня может пустить под откос поезд или взорвать военный склад в глубоком тылу – результат безнаказанной антироссийской пропаганды в СМИ и массовой культуре. Мы сами вырастили этих ублюдков. Удивительно, но с отъездом части медийных русофобов из России это пропаганда не прекратилась. В Москве не закрыли бары, собиравшие помощь для ВСУ. Тихонько стали возвращаться артисты, хаявшие СВО, и им снова дают работу. <…> Если мы сегодня не зачистим российский тыл от криптобандеровцев в культурной, политической и деловой элите – мы проиграем. Не бывает побед на фронте без сплоченного единого патриотического надежного тыла. Быть за Украину и против России для граждан нашей страны должно стать не модно, а бедно, больно, и желательно, чтобы они топили за жовто-блакитных в местах не столь отдаленных».
«Темник» считает, что диверсии в РФ нужны Киеву, чтобы сгладить разочарование украинцев от анонсированного, но так и не случившегося контрнаступления:
«Диверсионные атаки могут быть альтернативой контрнаступу. Последний так долго рекламировали, анонсировали и ожидали, что просто жизненно необходимо предложить взамен хоть какую-то наспех организованную перемогу. Особенно в канун Дня Незалежности – 24 августа. Но пока все потуги саботажа не переходят за пределы характеристики, данной им главой Крымского парламента Владимиром Константиновым: пакостят по мелкому».
Прибалтика и её демарши
МВД Латвии подготовило законопроект о приостановке выдачи ВНЖ гражданам России до 30 июня 2023 года, исключение предлагают сделать только для бывших граждан республики, имеющих там близких родственников, и для находящихся в стране «по соображениям гуманности». Литва предложила странам Евросоюза аннулировать выданные гражданам России визы. В понедельник литовский «Шяуляй-банк», через который проходила оплата грузового транзита с Калининградом, перестал принимать рублевые платежи. Эстония перестала впускать в страну россиян, а в эстонской Нарве демонтировали монумент советскому танку Т-34 и еще шесть памятников. На место снесенного танка местные жители приносят цветы и свечи.
«Румата Эстонский» пишет, что даже некоторые эстонцы считают снос памятников фашизмом:
«Бесстрашный эстонский художник Неэме Лалль выпустил новое обращение на русском языке ко всем своим соотечественникам-эстляндцам. Слова Неэме, сказанные им на фоне хорошо знакомой всем песни "Вставай, страна огромная!", дорогого стоят, учитывая тот факт, что его собственный дед в годы Великой Отечественной воевал на стороне гитлеровской Германии и умер эмигрантом вдали от родины. Неэме уверен, что демонтаж памятника-танка освободителям Нарвы являет собой обыкновенный фашизм, причем не только в сегодняшней Эстонии, но и Латвии, Литве и некоторых других республиках бывшего СССР».
«Шпроты в изгнании I Новости Латвии» рассказывают, что советские памятники сносят и в Латвии:
«В Икшкиле снесли монумент погибшему при исполнении служебного долга советскому дипкурьеру Теодору Нетте. Нападение на дипломатов произошло в 1926 году – в вагоне поезда на перегоне между станциями Икскюль и Куртенгоф (станции Икшкиле и Саласпилс). Бандиты из Литвы польского происхождения братья Габрилович и еще как минимум один человек решились на ограбление дипкурьеров. Нетте в перестрелке был убит, его товарищ Иоганн Махмасталь был ранен, но доехал до Риги и передал диппочту сотруднику полпредства СССР. Двое из нападавших также были ранены, позже были найдены мертвыми. Нападение на советских дипкурьеров вызвало в СССР значительный общественный резонанс. 21 апреля 2022 года руководимая представителем Национального объединения Эгилсом Хелманисом дума Огрского края приняла решение о демонтаже монумента памяти Нетте».
«РосСкандал» обращает внимание на языковую политику латышей:
«В Латвии хотят запретить русский язык, заявил министр юстиции Янис Борданс – закон скоро передадут в сейм. Это вдогон к сносу советских памятников и запрету тур. виз россиянам. По уровню нацизма и дебилизма Латвия – второй укрорейх. Но оч-чень карликовый. И в отличие от Украины этот рейх не имеет АПК, ВПК, недр и промышленности. Очень злобные и очень голожопые. Но тоже клоуны. Ибо как можно запретить русский, когда на нем говорит почти 40% населения Латвии. А ведь клоуны незалежной тоже начинали с русского...»
Журналист Алексей Стефанов рассуждает о том, что будет с обладателями латвийского вида на жительство:
«Латвия все-таки кинет обладателей ВНЖ: за вложение спасибо, но готовьте чемоданы. Есть у меня очень близкие друзья, которые поверили Латвии и в числе первых вложились в недвижимость, чтобы получить ВНЖ. <…> Первый звоночек прозвенел, когда националисты отмотали назад законы и правила и ввели плату за ВНЖ с инвестора. За каждые пять лет 5 тысяч евро. Тогда не было никакой специальной военной операции России, Украина спокойно уничтожала своих сограждан в Донбассе, и в Латвии был почти рай. Друзья были в шоке, но постепенно смирились. И вот на днях случилось то, чего они так опасались. Латвия заговорила о том, что продлевать ВНЖ будут только в особых случаях.
<…> Вот и все, что нужно знать о Латвии. Но это было очевидно. Ведь в первый раз русскоязычных жителей Латвии кинули еще 30 с хвостиком лет назад. Когда русских звали на баррикады за вашу и нашу свободу в 1991-м, обещая жить в новой Латвии, не глядя на национальность и прошлое. А как использовали, быстренько пропихнули Закон о гражданстве, оставив большинство русских патриотов Латвии за бортом в статусе неграждан».
«Реконкиста» отмечает, что русофобская политика Латвии, Литвы и Эстонии фокусируется на разных направлениях:
«Вообще надо сказать, что в действиях прибалтийских стран, помимо объединяющих русофобии и борьбы с советским наследием, просматривается явное "разделение труда". Литва "работает" над блокадой Калининградской области. Латвия все более рьяно занимается дискриминацией русского и русскоязычного населения. Доходит до того, что хотят запретить русскую речь в рабочих коллективах. Эстония уже мечтает о том, как вместе с Финляндией будет блокировать Финский залив для наших военных кораблей. Пока это кажется маловероятным, но кто знает, как все обернется в будущем, когда хозяева прикажут идти в бой. <…> В целом, надо констатировать, что США и Великобритания, предвидя поражение на Украине, готовят в Прибалтике новый плацдарм против России. Делается это с целью максимального ослабления нашей страны в конфликтах. Вопрос только в одном, будут ли они дожидаться окончания СВО или активизируют прибалтийский фронт, не дожидаясь падения киевского режима?»
Европа и её проблемы
Засуха и высокие цены на энергоносители, вызванные антироссийскими санкциями, серьезно ухудшили положение жителей стран Евросоюза. Граждане переплачивают за коммунальные услуги, фермеры говорят о гибели урожая.
«АДЕКВАТ Z» европейцам не сочувствует:
«Сферически в вакууме терзаемым засухой европам можно было бы посочувствовать. Можно было бы, если забыть, что с самого февраля Донецк, и далеко не он один, выживает практически без водопровода. Терзаемым засухой бюргерам до бед Донецка хоть этой, хоть любой другой, дела нет. Но виновников этих бед они в массе продолжают поддерживать во всех их начинаниях, какими бы насквозь преступными они ни были. Вот по меньшей мере за это пусть и терпят – и все, что есть, и подавно все, что будет. И ни капли сочувствия они от нас не дождутся: через умы населения проходит своя линия фронта, и жалеть противника мы согласимся не раньше, чем он делом докажет, что с него хватит. А подробнейший репортаж, как живет Донецк почти без водопровода, почитайте обязательно. Любые проявления эмпатии к терзаемым бюргерам отшибет в зародыше».
«Пакет с пакетами» пишет, что американцы предрекают европейцам чудовищную зиму:
«Bloomberg: Европейские правительства отложили подготовку своих граждан к "путинскому" превращению зимы в оружие. Наверстывать упущенное будет больно. На прошлой неделе в Испании вступили в силу меры по экономии электричества. Кондиционеры должны быть установлены на 27 градусов Цельсия, освещение витрин надо будет выключать в 10 часов вечера, а в государственных зданиях придется убавить освещение. Германия наверняка больше всех почувствует суровую русскую зиму. Однако Шольц отмахивается от опасений СМИ по поводу зимних невзгод. Федеральное сетевое агентство призывает немцев сократить потребление и начать откладывать деньги на оплату зимних счетов. В Италии ио премьер-министра спровоцировал скандал, заявив, что итальянцам придется выбирать: либо пользоваться кондиционерами, либо помогать Украине. Однако ни один кандидат не говорит об этом в ходе предвыборной кампании, которая завершится 25 сентября голосованием. Поэтому, когда придет зима, расплата будет еще более тяжелой, а реакция неподготовленного электората еще более непредсказуемой. Простые европейские граждане не в полной мере осознают аномалии предстоящей зимы. То обстоятельство, что приглушенный свет и ограничение кондиционирования воздуха вызвали острые дебаты, не сулит ничего хорошего. Придет декабрь, и вся эта суета покажется чепухой, если Россия решит и дальше использовать энергоресурсы в качестве инструмента давления.
Страшно представить, какими последствиями это грозит семьям с низкими доходами, которые будут вынуждены выбирать между едой и отоплением. Забавно, санкциями обложили нас, конфисковали наши денежные средства, украли ряд компаний, не обслуживают технику (самолеты/турбины) – а оказывается, это Путин во всем виноват».
В Германии биржевые цены на электроэнергию побили исторический рекорд. «Темы. Главное (ГлавМедиа)» злорадствует:
«В Берлине погасили или ограничили подсветку главных архитектурных достопримечательностей города. Экономят энергию. Экономьте, фрицы, экономьте. Мы с вами только начали».
Журналистка Анастасия Попова отмечает, что бельгийцам еще хуже:
«Немецкий рекорд по цене на электричество переплюнула Бельгия. Сегодня в королевстве стоимость поднялась до 540,8 евро за мВт/час. В пиковые часы она достигала 747,93 евро. Прежний исторический рекорд был в марте – около 460 евро. В прошлом году для сравнения цена колебалась в районе 50 евро».
Российский сенатор Алексей Пушков удивляется политике европейских властей:
«Европа все глубже и глубже погружается в экономическую иррациональность. Создав ЕС и опираясь на США и НАТО, европейская элита уверовала в свое всесилие и способность проецировать свое влияние на другие регионы. Однако это влияние не безгранично, а экономика всегда мстит за ошибочную политику. Разрыв устоявшихся мирохозяйственных связей в условиях провала "зеленой революции" ставит Европу на грань энергетического коллапса».
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