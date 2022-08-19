Телеграм: ловля диверсантов и демарши лимитрофов

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15-21 августа в Московской области в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит Международный военно-технический форум «Армия-2022». Гостям форума представили не только выставку вооружений, но и трофейную технику, захваченную на Украине.

«РУССКИЙ ДНЕВНИК» делится впечатлениями от выставки:

«Главная военная форум/выставка года «АРМИЯ-2022». В крайней степени технологична; отечественные IT решения и сама техника; от вариантов беспилотников и коптеров рябит в глазах; представлены банки, работающие и финансирующие; стенд Ирана; стенд Белоруссии; Росатом, Роскосмос и много новых для меня имен. Завидуйте. Бойтесь, кому надо. МО РФ – вы крутые».

«Мюсли вслух» пишут о зарубежных участниках форума:

«Президент Путин, выступая на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022", сказал: "Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга, тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира". Как неделю назад сообщил замминистра обороны Фомин, свое участие в Х Московской конференции по международной безопасности (входящей в программу форума "Армия-2022") подтвердили 35 министров обороны: 10 по видеосвязи, 25 приедут в Москву. На фоне усилий США по международной изоляции России участие в конференции приобрело дополнительное значение: это акт неповиновения мировому гегемону, демонстрация своей независимости от США, манифестация своего суверенитета».

СМИ уделили много внимания представленной на форуме российской робособаке с гранатометом стоимостью в миллион рублей. Однако позже некоторые комментаторы сообщили, что это китайский робот Go1, который продается на маркетплейсах за 2700 долларов и обладает серьезной уязвимостью к кибератакам.

«Zахватить мир и печеньки» объясняет, почему с робособакой все в порядке:

«Во-первых, брать за основу удачный форм-фактор – это вполне себе конструктивная идея. И ничего плохого в визуальном сходстве с китайским изделием нет. Во-вторых, кто сказал, что аппаратная и программная начинка робота идентична товару с Алиэкспресса? В-третьих, не исключаем, что его удорожание является именно следствием глубокой модернизации, в результате которой пресловутая уязвимость к Flipper Zero устранена. Разумеется, это не отменяет необходимости для контролирующих служб Минобороны России хорошенько проверить чистоту выполнения данного ОКР».

«338» делает два вывода:

«1. "Армия" как выставка и военно-прикладное мероприятие ориентированы в меньшей степени на внутреннюю аудиторию и уж тем более не на диванных экспертов в области военного строительства и оснащения матчастью войск и сил. Для координации НИИ, производителей и эксплуатантов есть иные каналы и механизмы, работающие практически 365/24/7. Россия занимает внушительную долю оружейного рынка и технологий военного и двойного назначения. Свою долю уступать Россия не намерена, как бы это ни пытались делать внешние субъекты, а также немалое количество внутренних несознательных персон и сил, не осознающих своего предназначения и воспринимающих должности как место кормлений. Россия и впредь намерена увеличивать как долю на рынке, так и географию операторов своего ВПК. 2. Россия даже в условиях СВО способна проводить международное военно-техническое мероприятие на исключительно высоком уровне. Так что ответы на вопросы об экономическом упадке, параличе заводов и международной изоляции России очевидны».

