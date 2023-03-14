В Мелитополе взорвали автомобиль
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил о мощном взрыве в Мелитополе.
По его словам, инцидент произошёл в районе рынка на улице Кирова, где взорвался автомобиль.
«Нет сомнения, что это очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области», - написал Рогов.
Он добавил, что обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших и ущербе уточняются.
Ранее Рогов заявил, что украинские спецслужбы взорвали в Бердянске автомобиль, принадлежащей местной предпринимательнице, сообщает НСН.
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