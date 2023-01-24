Рогов заявил, что украинские спецслужбы взорвали автомобиль в Бердянске
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске взорвался автомобиль, принадлежащей местной предпринимательнице Валентине Мамай, сообщает РИА Новости.
По его словам, возле школы №5 был взорван автомобиль ВАЗ, по предварительной информации, женщина в этот момент находилась в машине.
«По предварительной информации, случившиеся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы», — отметил он, добавив, что информация о пострадавших уточняется.
Ранее Рогов заявил, что в Бердянске был подорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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