В Запорожье сообщили о покушении на главу администрации Мелитопольского района

Покушение было совершено на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, чиновник не пострадал. Об этом сообщил замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

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«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал Селиванов в своем Telegram-канале.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, замначальника ГУ МВД пообещал предоставить подробности инцидента позже.

Ранее в Херсоне задержали боевиков, готовивших покушение на российских военных и сотрудников местной военно-гражданской администрации, напоминает телеканал «360». Злоумышленники планировали взорвать автомобиль, в результате теракта могли погибнуть мирные жители.

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ФОТО: pixabay.com
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