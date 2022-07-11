В Запорожье сообщили о покушении на главу администрации Мелитопольского района
Покушение было совершено на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту, чиновник не пострадал. Об этом сообщил замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал Селиванов в своем Telegram-канале.
На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, замначальника ГУ МВД пообещал предоставить подробности инцидента позже.
Ранее в Херсоне задержали боевиков, готовивших покушение на российских военных и сотрудников местной военно-гражданской администрации, напоминает телеканал «360». Злоумышленники планировали взорвать автомобиль, в результате теракта могли погибнуть мирные жители.
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