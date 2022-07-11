В Запорожье сообщили о покушении на главу администрации Мелитопольского района

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал Селиванов в своем Telegram-канале.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, замначальника ГУ МВД пообещал предоставить подробности инцидента позже.

Ранее в Херсоне задержали боевиков, готовивших покушение на российских военных и сотрудников местной военно-гражданской администрации, напоминает телеканал «360». Злоумышленники планировали взорвать автомобиль, в результате теракта могли погибнуть мирные жители.

