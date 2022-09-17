В Мелитополе подорвали ЛЭП

Киргизия и Таджикистан обменялись обвинениями в нарушении ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня СМИ: высшие должностные лица Минобороны США против поставки на Украину ракет большой дальности Шри-Ланка обсуждает с РФ возможность присоединения к платежной системе «Мир» СМИ: мюзикл «Призрак оперы» в последний раз покажут на Бродвее 18 февраля 2023 года Гидрометцентр: в Москве в субботу +16…18 градусов