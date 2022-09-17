В Мелитополе подорвали ЛЭП

В Мелитополе произошел теракт, в результате которого подорваны две линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Запорожской области.

ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области

«Теракт в Мелитополе. Подорваны опоры ЛЭП. В южной части Мелитополя был совершен подрыв линий электропередач», - отмечается в сообщении.

Сотрудники ведомства установили, что повреждены железобетонные опоры рядом с трассой в районе поселка Нового Мелитопольского района. Начата проверка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что план спецоперации не подлежит корректировке и наступательная операция в Донбассе продолжается, сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеУкраинаТерактВзрыв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры