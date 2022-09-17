В Мелитополе подорвали ЛЭП
В Мелитополе произошел теракт, в результате которого подорваны две линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Запорожской области.
«Теракт в Мелитополе. Подорваны опоры ЛЭП. В южной части Мелитополя был совершен подрыв линий электропередач», - отмечается в сообщении.
Сотрудники ведомства установили, что повреждены железобетонные опоры рядом с трассой в районе поселка Нового Мелитопольского района. Начата проверка.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что план спецоперации не подлежит корректировке и наступательная операция в Донбассе продолжается, сообщает ТАСС.
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