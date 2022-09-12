ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области

ФСБ предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму, злоумышленники планировали атаки на должностных лиц и чиновников. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

ФСБ задержала в Выборге трех человек за попытку совершить теракт на объекте Минобороны

«В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также правоохранители выявили сотрудника Службы безопасности Украины, руководившего завербованными источниками из числа националистов, пишет РИА ФАН.

Российская спецслужба установила исполнителей и пособников операции СБУ и изъяла улики, отмечает «Свободная пресса». Кроме того, были определены каналы связи и способы финансирования.

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ФОТО: РИА Новости
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