ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
ФСБ предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму, злоумышленники планировали атаки на должностных лиц и чиновников. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — цитирует сообщение РИА Новости.
Также правоохранители выявили сотрудника Службы безопасности Украины, руководившего завербованными источниками из числа националистов, пишет РИА ФАН.
Российская спецслужба установила исполнителей и пособников операции СБУ и изъяла улики, отмечает «Свободная пресса». Кроме того, были определены каналы связи и способы финансирования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+52 829 / сут.
Умерли
385 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+37 288 / сут.
- ВСУ нанесли 10 ударов по поселку Теткино в Курской области
- Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов не прошел в гордуму Асбеста
- ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
- Макрон призвал Путина как можно скорее прекратить спецоперацию на Украине
- СМИ назвали встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС сигналом поддержки России
- СМИ: Американская разведка консультировала Киев по контрнаступлению под Харьковом
- Россияне назвали Нижний Новгород и Санкт-Петербург самыми спокойными городами страны
- Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти
- Зеленский рассказал о неготовности вести переговоры с Россией
- Посол РФ: Германия перешла красную черту, поставляя летальное оружие Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru