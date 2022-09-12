ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области

ФСБ предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму СМИ: Президент Турции намерен предложить Путину встречу с Зеленским Минцифры: В ходе выборов хакеры постоянно совершали попытки прощупать инфраструктуру системы дистанционного электронного голосования Индонезия рассматривает возможность закупки нефти из России Турпоток по России с мая по август составил около 25 млн человек