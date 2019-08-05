В МЧС установили причину природных пожаров


В МЧС считают, что возможной основной причиной начала лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнём. Как сообщает ТАСС, такая версия озвучена по итогам селекторного совещания в министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вывод сделан на основе данных авиаразведки, уточняет RT. Оказалось, что значительная часть очагов природных пожаров расположена рядом с дорогами.

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В МЧС также обрадовали: благодаря усилению группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах за неделю удалось справиться с природными пожарами на территории более 1 миллиона гектаров. Общая площадь возгораний с 30 июля сократилась на четверть.

Как отмечает РИА ФАН, за минувшие сутки авиация МЧС в ходе тушения лесных пожаров в Сибири сбросила около 900 тонн воды. Авиация продолжает бороться с огнём в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Помимо группировки МЧС в тушении принимают участие 10 вертолетов и самолетов министерства обороны.

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