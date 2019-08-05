В МЧС установили причину природных пожаров





В МЧС считают, что возможной основной причиной начала лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнём. Как сообщает ТАСС, такая версия озвучена по итогам селекторного совещания в министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вывод сделан на основе данных авиаразведки, уточняет RT. Оказалось, что значительная часть очагов природных пожаров расположена рядом с дорогами.