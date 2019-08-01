Грымов: После пожаров и наводнений в России нам всем нужно сделать выводы о том, как мы живем

Юрий Грымов: «Удивительная вещь: взгляд из-за стены, и вдруг стены нет. И он – герой. Безусловно, это так. Но в эту бочку меда я хочу добавить дегтя. Я вспоминаю фразу Рейгана (кто не помнит, это американский президент, и, кстати, актер). Он очень сильно переживал перед встречей с Горбачевым. В результате Рейган сказал следующее: «Когда я встретился с Горбачевым и увидел перед собой не стандартного члена ЦК КПСС в пальто и с «пирожком» из каракуля на голове, а человека в хорошем костюме и с дорогими часами, то понял, что этот человек продаст мне все». Вот что сказал Рейган. Хорошая фраза, правда? Вот такой взгляд иностранцев на нас вчера и сегодня», - резюмировал Юрий Грымов, общаясь с НСН.

