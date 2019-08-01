Грымов: После пожаров и наводнений в России нам всем нужно сделать выводы о том, как мы живем
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Иркутская и Амурская области продолжают страдать от второй волны дождевого паводка
Иркутская и Амурская области продолжают страдать от второй волны дождевого паводка. В Иркутской области в зону подтопления уже попало около двух тысяч жилых домов, Остается перекрытым участок федеральной трассы «Сибирь» в Тулуне в связи с повышением уровня воды в реке Ие.
Юрий Грымов: «Вы знаете, что, тем временем, в других регионах свирепствуют страшные пожары. Здесь – страшные паводки. Я не хочу делать какие-то конспирологические выводы. Но, я вам, скажу, господа, что-то не то происходит в нашем государстве. Я понимаю, что это – природа и глобальное потепление, но что-то какая-то лажа. Там все горит, здесь все тонет. Я уверен, что это – дело рук человека, или наказание нам за что-то. Слишком уж все глобально. Все очень сложно, мы должны пройти через это, и, наверное, все-таки, сделать выводы о том, как мы, вообще, живем. Все это –очень печальные новости и дай бог сил и мужества людям, которые сейчас проходят через пожары и паводки», - сказал НСН Юрий Грымов.
У россиян значительно упал интерес к телевидению
У россиян значительно упал интерес к телевидению. Если 10 лет назад смотрели телевизор 94% граждан РФ, то в 2019 года их доля снизилась до 72%. Для молодежи главным источником информации являются интернет и соцсети. За 10 лет их аудитория выросла более чем в три раза: с 9% до 34% — соцсети и 32% — интернет.
Юрий Грымов: «На самом деле, все это падение началось гораздо раньше. Сегодня оно просто полируется бездарной информационной палитрой. Мы видим грубые, бездарные высказывания и однобокость суждения. Это – первое. Кроме того, все это падение на 20, 25 процентов, в дальнейшем продолжится. Я думаю, что все будет падать дальше. Никто не отменял смену спикеров. Новые спикеры, новые имена, даже новые заблуждения – ОК! Но когда все то же самое… Невозможно постоянно показывать одно и то же: сплошная агрессия и постоянная глупость. Так что, телевидение, вперед, до нулевых рейтингов», - призвал он в эфире НСН.
Клавишник Rammstein рассказал о своей встрече с Михаилом Горбачёвым
Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал о своей встрече с экс-главой СССР Михаилом Горбачёвым. По его словам, последний генсек ЦК КПСС, фактически ставший инициатором сноса Берлинской стены, является для Лоренца героем.
Юрий Грымов: «Удивительная вещь: взгляд из-за стены, и вдруг стены нет. И он – герой. Безусловно, это так. Но в эту бочку меда я хочу добавить дегтя. Я вспоминаю фразу Рейгана (кто не помнит, это американский президент, и, кстати, актер). Он очень сильно переживал перед встречей с Горбачевым. В результате Рейган сказал следующее: «Когда я встретился с Горбачевым и увидел перед собой не стандартного члена ЦК КПСС в пальто и с «пирожком» из каракуля на голове, а человека в хорошем костюме и с дорогими часами, то понял, что этот человек продаст мне все». Вот что сказал Рейган. Хорошая фраза, правда? Вот такой взгляд иностранцев на нас вчера и сегодня», - резюмировал Юрий Грымов, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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