В МЧС РФ рассказали о ситуации в Мьянме после землетрясения

В Мьянме после крупного землетрясения наблюдается самая сложная ситуация в городе Мандалай, но шансы спасти людей остаются всегда. Об этом заявил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов, комментарий которого приводится в Telegram-канале ведомства.

По его словам, в населенном пункте планируют провести передислокацию основных сил, в том числе аэромобильного госпиталя. Воронцов рассказал, что сложность работы в Мьянме заключается в том, что функции по ликвидации ЧС были возложены на разные министерства и ведомства, а не на оперативные службы, которые сообщают о масштабах разрушений, как это делается в РФ.

Крупномасштабное бедствие: Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1 тысячу

Землетрясение магнитудой 7,7 случилось в Мьянме 28 марта. После этого произошли десятки афтершоков. По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме достигло около 1,7 тысячи, передает RT. Подземные толчки ощущались и в соседних государствах, в том числе в Таиланде, где тоже погибли люди.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия направила в Мьянму два самолета со спасателями для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС.

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ФОТО: AP / ТАСС
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