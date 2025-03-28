Россия направила спасателей в Мьянму после разрушительного землетрясения

По указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России в Мьянму вылетели два самолета с российскими спасателями для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В составе сводного отряда МЧС России — 120 спасателей, включая сотрудников аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Также в группу вошли кинологи, врачи-анестезиологи и психологи. Все они имеют опыт работы в условиях стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений.