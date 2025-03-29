В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме
29 марта 202505:47
Почти 80 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщил метеорологический департамент Таиланда.
«После землетрясения в районе разлома Сагайн в Мьянме к 06:00 (02:00 мск) субботы было зарегистрировано 77 подземных толчков», - сообщило ведомство.
Специалисты подчеркнули, что интенсивность афтершоков была слабой. Во многих районах Таиланда сейсмособытие почти не ощущалось.
Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в соседних государствах, включая Таиланд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru