В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме

Почти 80 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщил метеорологический департамент Таиланда.

При землетрясении в Мьянме погибли 144 человека

«После землетрясения в районе разлома Сагайн в Мьянме к 06:00 (02:00 мск) субботы было зарегистрировано 77 подземных толчков», - сообщило ведомство.

Специалисты подчеркнули, что интенсивность афтершоков была слабой. Во многих районах Таиланда сейсмособытие почти не ощущалось.

Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в соседних государствах, включая Таиланд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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