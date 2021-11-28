В МЧС РФ назвали причину гибели спасателей в шахте «Листвяжная»

«Погибли они почему... Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода», — сказал он.

Он отметил, ее рост можно понять только с помощью специальных приборов. Как напомнил Чуприян, в профессии всех спасателей изначально заложен риск — и для здоровья, и для жизни.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

