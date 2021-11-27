Тела пятерых погибших в шахте «Листвяжная» доставили на поверхность
27 ноября 202118:22
Тела пятерых погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области подняли на поверхность, сообщает МЧС России.
Операция проведена в ходе аварийно-спасательных работ, уточняет РИА Новости.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур по погибшим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru