В МЧС прокомментировали зону поражения после взрыва в «Листвяжной»
После взрыва метана на шахте «Листвяжная» поражен почти весь 41 километр горных выработок. Об этом сообщили в МЧС России.
Генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев рассказал, что в результате взрыва разрушились шлюзы, перемычки и большинство вентиляционных сооружений, что и привело к нарушению вентиляции в шахте.
По его словам, 36 километров горных выработок уже исследованы. Необходимо осмотреть еще пять. При этом временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что точной даты окончания работ в шахте пока нет, так как в некоторых ее точках до сих пор продолжается горение.
По его словам «все зависит от рудничной атмосферы», которая быстро изменяется, причем в худшую сторону. Чуприян сообщил, что в шахте в пять раз увеличился оксид углерода, и вырос ацетилен.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в дальних штреках шахты. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв метана. По последним данным, в шахте найдены тела 18 погибших. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, 92 – пострадали.
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