В МЧС прокомментировали зону поражения после взрыва в «Листвяжной»

После взрыва метана на шахте «Листвяжная» поражен почти весь 41 километр горных выработок. Об этом сообщили в МЧС России.

Генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев рассказал, что в результате взрыва разрушились шлюзы, перемычки и большинство вентиляционных сооружений, что и привело к нарушению вентиляции в шахте.

По его словам, 36 километров горных выработок уже исследованы. Необходимо осмотреть еще пять. При этом временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что точной даты окончания работ в шахте пока нет, так как в некоторых ее точках до сих пор продолжается горение.