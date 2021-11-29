Губернатор Кузбасса: Проверки шахт не выявили грубых нарушений

«Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. <...> Никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет», — передает слова губернатора ТАСС.

При этом ранее Генпрокуратура отчиталась о 449 нарушениях закона, найденных на 31 шахте Кузбасса. Возбудили 180 административных дел, а также одно уголовное по статье «Халатность».

Число пострадавших в аварии на шахте «Литсвяжная» ранее достигло 92 человек.

