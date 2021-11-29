Губернатор Кузбасса: Проверки шахт не выявили грубых нарушений
Выявленные в ходе проверок нарушения на шахтах Кемеровской области не требуют закрытия этих предприятий. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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«Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. <...> Никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет», — передает слова губернатора ТАСС.
При этом ранее Генпрокуратура отчиталась о 449 нарушениях закона, найденных на 31 шахте Кузбасса. Возбудили 180 административных дел, а также одно уголовное по статье «Халатность».
Число пострадавших в аварии на шахте «Литсвяжная» ранее достигло 92 человек.
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