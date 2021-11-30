Тела 18 погибших горняков найдены в шахте «Листвяжная»

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября примерно в 04:30 утра по московскому времени. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в дальних штреках шахты. По последним данным, погиб 51 человек, 92 – пострадали.

