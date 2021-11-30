Тела 18 погибших горняков найдены в шахте «Листвяжная»
Тела 18 горняков обнаружены в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Как отмечается, спасатели не могут поднять тела на поверхность из-за ухудшения атмосферы в шахте.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября примерно в 04:30 утра по московскому времени. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в дальних штреках шахты. По последним данным, погиб 51 человек, 92 – пострадали.
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