В Манчестере при нападении на синагогу пострадали четыре человека

Инцидент произошел в районе Крампсолл, пишет RT. В результате ЧП четыре человека получили ножевые ранения. Правоохранители ликвидировали нападавшего.

Мэр Манчестера Эндрю Бернем прокомментировал инцидент, сообщает Sky News. Он назвал ЧП серьезным, но в то же время отметил, что опасности больше нет.

Ранее в Москве мужчина с ножом напал на полицейских, злоумышленника задержали.

