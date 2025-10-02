В Манчестере при нападении на синагогу пострадали четыре человека
2 октября 202512:52
Неизвестный с ножом напал на людей в синагоге в английском Манчестере. Об этом сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в районе Крампсолл, пишет RT. В результате ЧП четыре человека получили ножевые ранения. Правоохранители ликвидировали нападавшего.
Мэр Манчестера Эндрю Бернем прокомментировал инцидент, сообщает Sky News. Он назвал ЧП серьезным, но в то же время отметил, что опасности больше нет.
Ранее в Москве мужчина с ножом напал на полицейских, злоумышленника задержали.
