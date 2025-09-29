В Архангельске отчисленный юноша напал с ножом на двух сотрудниц техникума
Отчисленный из техникума юноша напал с ножом на двух сотрудниц учебного заведения в Архангельске, женщин госпитализировали. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Архангельской области и НАО.
По данным правоохранителей, утром 29 сентября в одном из техникумов 18-летний подозреваемый из хулиганских побуждений причинил двум сотрудницам ножевые ранения. Злоумышленника задержали.
«По предварительной информации, ранее он был отчислен из колледжа», - указали в СК.
Против нападавшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений.
Как сообщили в СК в беседе с РИА Новости, одна из пострадавших получила проникающее ранение в грудь. Обеих раненых госпитализировали, угрозы их жизни нет.
Ранее в центре Санкт-Петербурга неизвестный напал с ножом на малолетнего ребенка и ранил его в область живота, пострадавший был госпитализирован, напоминает РЕН ТВ.
