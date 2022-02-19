В «Луганскгазе» назвали диверсией прогремевшие в Луганске взрывы

Ранее стало известно, что в городе прогремели два взрыва: один на газопроводе «Дружба», второй, по предварительной информации — на газовой заправке.

«Причиной обоих взрывов является диверсия», — цитирует Богородько РИА Новости.

Гендиректор «Луганскгаза» объяснила, что специалисты сделали такой вывод после оценки характера повреждений.

