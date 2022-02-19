В Луганске произошел еще один взрыв

Еще один взрыв прогремел в Луганске. Об этом сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

В Луганске прогремел сильный взрыв

Ранее стало известно, что на территории Луганска взорвался газопровод «Дружба». Инцидент произошел в районе Малой Вергунки; позже было зафиксировано возгорание. К настоящему времени огонь ликвидирован.

Как сообщил Мирошник, второй взрыв прогремел в Каменнобродском районе, по предварительным данным, на газовой заправке.

По словам генерального директора компании «Луганскгаз» Татьяны Богородько, причиной обоих взрывов стала диверсия.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ВзрывЛНРЛуганск
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