В Луганске произошел еще один взрыв

Ранее стало известно, что на территории Луганска взорвался газопровод «Дружба». Инцидент произошел в районе Малой Вергунки; позже было зафиксировано возгорание. К настоящему времени огонь ликвидирован.

Как сообщил Мирошник, второй взрыв прогремел в Каменнобродском районе, по предварительным данным, на газовой заправке.

По словам генерального директора компании «Луганскгаз» Татьяны Богородько, причиной обоих взрывов стала диверсия.

