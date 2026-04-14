В России заблокировали более 170 тысяч террористических фото- и видеоматериалов

Свыше 170 тысяч террористических фото- и видеоматериалов было заблокировано в России. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

Он отметил что для усиления защиты информационного пространства в стране были внесены необходимые изменения в законодательство, разработаны и внедрены современные системы по автоматизированному поиску противоправного контента.

«Что позволило в 2025 году заблокировать более 170 тыс. фото- и видеоматериалов террористического содержания», - цитирует Бортникова ТАСС.

Ранее глава НАК сообщил, что в 2025 году силовики пресекли деятельность 79 законспирированных террористических ячеек.

