Трафик на агрегатор новостей «Дзен» будет только расти, однако сейчас медиарынок сильно меняется, и новости действительно будут добавляться и на маркетплейсы, встраиваясь в ретейл. Об этом НСН рассказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Холдинг VK предложил создать на базе своего агрегатора новостей «Дзен» Национальную новостную платформу, пишет «Коммерсант». Предполагается, что маркетплейсы, соцсети и поисковики с ежедневной аудиторией более 5 млн человек будут обязаны сразу установить виджет с топ-5 новостей «Дзена» к себе на главные страницы сайтов и в приложения, остальные получат отсрочку на полгода. Черный раскрыл, что на рынке медиа сейчас складывается непростая ситуация.

«Поисковый трафик, который был всегда важен для СМИ, снижается. Это происходит из-за того, что поисковые ресурсы все чаще предлагают в качестве ответов не ссылки на релевантный контент, а сразу синтезированный с помощью ИИ ответ. В этом смысле СМИ теряют поисковый трафик. Однако есть, например, элементы западной практики, когда контент, требующийся для обучения больших языковых моделей, которые развивают лидеры индустрии, лицензируется и поставщики контента получают лицензионные отчисления. Это один из вариантов компенсации для СМИ тех потерь, которые они уже несут», - рассказал он.

При этом Черный отметил, что «Дзен» - абсолютно самодостаточная платформа и будет лидировать по трафику. В связи с этим создание Национальной новостной платформы не кажется ему необходимым.