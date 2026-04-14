Ретейл-медиа против ИИ: Кому и зачем нужна Национальная новостная платформа
Василий Черный раскрыл НСН, что платформа «Дзен» прекрасно работает, в связи с чем вопрос о создании Национальной новостной платформы не совсем логичен.
Трафик на агрегатор новостей «Дзен» будет только расти, однако сейчас медиарынок сильно меняется, и новости действительно будут добавляться и на маркетплейсы, встраиваясь в ретейл. Об этом НСН рассказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
Холдинг VK предложил создать на базе своего агрегатора новостей «Дзен» Национальную новостную платформу, пишет «Коммерсант». Предполагается, что маркетплейсы, соцсети и поисковики с ежедневной аудиторией более 5 млн человек будут обязаны сразу установить виджет с топ-5 новостей «Дзена» к себе на главные страницы сайтов и в приложения, остальные получат отсрочку на полгода. Черный раскрыл, что на рынке медиа сейчас складывается непростая ситуация.
«Поисковый трафик, который был всегда важен для СМИ, снижается. Это происходит из-за того, что поисковые ресурсы все чаще предлагают в качестве ответов не ссылки на релевантный контент, а сразу синтезированный с помощью ИИ ответ. В этом смысле СМИ теряют поисковый трафик. Однако есть, например, элементы западной практики, когда контент, требующийся для обучения больших языковых моделей, которые развивают лидеры индустрии, лицензируется и поставщики контента получают лицензионные отчисления. Это один из вариантов компенсации для СМИ тех потерь, которые они уже несут», - рассказал он.
При этом Черный отметил, что «Дзен» - абсолютно самодостаточная платформа и будет лидировать по трафику. В связи с этим создание Национальной новостной платформы не кажется ему необходимым.
«"Дзен" - это традиционно та платформа, которая больше всех уделяет внимание новостной повестке, и там уже удобно потреблять и новости, и авторский контент. Эта концепция решает вопрос внимания к поставщикам новостей, так что здесь трафик будет расти. Надо ли докручивать это до Национальной платформы? На первый взгляд, это не кажется логичным. «Дзен» будет лидировать по потреблению новостей, при этом весь рынок не может быть заинтересован в переключении трафика именно на «Дзен», поэтому медийщики будут «отрезать пуповину» такой зависимости от поискового трафика и развивать механизмы прямого контакта с аудиторией с помощью ИИ-агентов и новых технологий», - отметил он.
При этом Черный раскрыл, что сегодня значительную часть трафика отнимают ретейл-медиа, так что новости будут встраиваться и туда.
«Сейчас действительно меняются сценарии медиапотребления. Вокруг маркетплейсов складывается так называемое ретейл-медиа, то есть доля пользователей, которые все больше проводят время на маркетплейсах, растет. Точка входа в интернет для части пользователей меняется с соцсетей на ретейл-медиа, которые в прошлом году в денежном выражении выросли на 57.3% и составили пятую часть всего рекламного рынка. Туда будут встраиваться и новости. Так что мы можем говорить не только о сжатии трафика из-за снижения перехода с поисковиков, но и о новых возможностях вокруг ретейл-медиа», - подытожил он.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков раскрыл НСН, что если цена будет одинаковой на маркетплейсе и в интернет-магазине, покупатель все равно предпочтет покупку на маркетплейсе из-за удобства.
Горячие новости
- Представитель Пугачевой опровергла информацию о ее приезде в Россию
- Нужны перемены? Что ждет Овечкина после провала «Вашингтона»
- Песков: Объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было
- Песков рассказал, когда в РФ наладится работа интернета
- Придется покупать в банке: Кому грозит «уголовка» за крипту
- Замену русскоязычных названий в Киргизии связали с президентскими выборами
- Виски и Chanel: Какие товары подорожают из-за «недружественных» пошлин
- Острый голод: Россиян предупредили о росте цен на фастфуд
- НАК: В России предотвращено 37 нападений на объектах образования
- Бюджетников лишили бесплатного санаторно-курортного отдыха в 2026 году