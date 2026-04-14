Нодавирус может передаваться от рыб человеку только при определенной мутации, пока роллы и суши можно есть спокойно, заявил в беседе с НСН вирусолог Александр Чепурнов.

Группа китайских ученых выявила способность опасного нодавируса (CMNV) морских и пресноводных рыб передаваться человеку и вызывать серьезное заболевание глаз, сказано в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Microbiology. Так называемый нодавирус скрытой смертности выявили в тканях глаз у 70 пациентов с POH-VAU -персистирующей глазной гипертензией с вирусным передним увеитом, которая при отсутствии должного лечения приводит к слепоте. Среди наиболее распространенных случаев воздействия нодавируса рыб CMNV на человека (71,4%) ученые указали незащищенную переработку водных организмов, а также употребление их в пищу в сыром виде. Чепурнов объяснил, что пока рано бить тревогу.