Новый ковид? Когда человек может «подхватить» нодавирус от сырой рыбы
Александр Чепурнов заявил НСН, что коронавирус массово распространился на человека только из-за ошибок в лабораторном изучении, такая же схема «работает» с другими вирусами.
Нодавирус может передаваться от рыб человеку только при определенной мутации, пока роллы и суши можно есть спокойно, заявил в беседе с НСН вирусолог Александр Чепурнов.
Группа китайских ученых выявила способность опасного нодавируса (CMNV) морских и пресноводных рыб передаваться человеку и вызывать серьезное заболевание глаз, сказано в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Microbiology. Так называемый нодавирус скрытой смертности выявили в тканях глаз у 70 пациентов с POH-VAU -персистирующей глазной гипертензией с вирусным передним увеитом, которая при отсутствии должного лечения приводит к слепоте. Среди наиболее распространенных случаев воздействия нодавируса рыб CMNV на человека (71,4%) ученые указали незащищенную переработку водных организмов, а также употребление их в пищу в сыром виде. Чепурнов объяснил, что пока рано бить тревогу.
«Роллы и суши в этом смысле не могут быть опасны до тех пор, пока не появился адаптированный вариант этого вируса для человека. То есть вариант, приученный именно к другому организму. Таких вирусов много, но до сих пор ничего массового не случалось. Пока открыли тот момент, что этот вирус может от рыб передаваться человеку. Мне такие исследования не нравятся, потому что практика с ковидом показала, что это не всегда безопасно», - отметил он.
Чепурнов пояснил, что серьезное заражение возможно только в случае мутации и одновременного соприкосновения вируса с клетками других организмов, что случается при лабораторном изучении.
«Практически все вирусы «специализированы» на тех или иных видах животных и растений. Чтобы вирус заразил клетку, он должен совпадать с определенным рецептором. Если у клетки такого рецептора нет, заражения не произойдет, но часто изменения происходят из-за мутации. Если эти мутации происходят в тот момент, когда вирус может соприкасаться с клетками и органами, тогда заражение возможно. То же самое произошло с коронавирусом: его просто изучали, добавляли к тем или иным культурам клеток, вводили животным. Это стандартная процедура для изучения вирусов, для создания вакцин и прочего. Но это процесс, в результате которого вирус адаптируется к новому хозяину», - объяснил он.
Употребление устриц может быть опасно, если моллюск болеет, все вирусы передается человеку, рассказала НСН диетолог Марият Мухина. По ее словам, с любыми морепродуктами нужно соблюдать осторожность.
Горячие новости
- Новый ковид? Когда человек может «подхватить» нодавирус от сырой рыбы
